بالصور.. المغامسي يستضيف ثلاثي النصر: أهلا وسهلا بأحبتي

علي القحطاني (صدى):

استضاف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي مجموعة من محترفي نادي النصر، أمس الأربعاء، في مكتبته المنزلية بالمدينة.

ونشر ” المغامسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، صور تجمعه باللاعبين، قائلًا ” مع ثلة من النجوم المحترفين في نادي النصر السعودي، الإسلام دين رب العالمين يجمع أهله ويؤلف بينهم ، والسعودية موئل الإسلام، والمدينة بلد الرسول عليه السلام، والقرآن يقول إنما المؤمنون إخوة فأهلاً وسهلاً بأحبتي “.

وظهر في الصورة التي نشرها المغامسي الثلاثي المحترفين ” أحمد موسى، نور الدين مرابط، وعبدالرازق حمدالله “، وسط تعليقات من المغردين بالدعوة لنادي النصر.