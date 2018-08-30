بالصور.. المغامسي يستضيف ثلاثي النصر: أهلا وسهلا بأحبتي
استضاف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي مجموعة من محترفي نادي النصر، أمس الأربعاء، في مكتبته المنزلية بالمدينة.
ونشر ” المغامسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، صور تجمعه باللاعبين، قائلًا ” مع ثلة من النجوم المحترفين في نادي النصر السعودي، الإسلام دين رب العالمين يجمع أهله ويؤلف بينهم ، والسعودية موئل الإسلام، والمدينة بلد الرسول عليه السلام، والقرآن يقول إنما المؤمنون إخوة فأهلاً وسهلاً بأحبتي “.
وظهر في الصورة التي نشرها المغامسي الثلاثي المحترفين ” أحمد موسى، نور الدين مرابط، وعبدالرازق حمدالله “، وسط تعليقات من المغردين بالدعوة لنادي النصر.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظ الله الشيخ صالح المغامسي حبيبي يشهد علي الله اني احبك في الله وامنيتي التقيك وأقبل راسك ويدك ولا تحرم النصر ونادي الاتفاق
من دعاك هذا الموسم كما أن البقيه الباقيه
لأ يعنينا امرها في شي🍎🍏🍎🍏🍎☀️🌩☀️🌩☀️🌩☀️
jamalco[ عدد التعليقات: 5912 ] نشر منذ 2 ساعتين
العين تعشق سوار / بس الفؤاد له طبع // _ والمرء يحشر مع من يحب _ وطهر الله بلادنا من خوارج العصر الإخوان ومؤيديهم وحمى الله بلادنا من مكايدهم وشرورهم وردالله كيدهم في نحورهم