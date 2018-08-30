خطأ طبي يتسبب في بتر قدم مواطن في أحد المستشفيات الكبرى بجدة

علي القحطاني (صدى):

دخل المستشفى على قدميه مصاب بآلام في المعدة، ليخرج منها مبتور القدم، قصة بسيطة لخطأ طبي في أحد المستشفيات الكبرى تسبب في بتر قدم مواطن.

وروى ذوو المريض تفاصيل ما حدث داخل المستشفى، مؤكدين أنه دخل إحدى المستشفيات الكبرى في جدة في شهر ذو القعدة الماضي بسبب آلام في المعدة والتي تم تشخصيها بأنها ” ثقب في المعدة ” يحتاج تدخل جراحي.

وأوضحوا أنه تم تنويم المريض في العناية المركزة بعد العملية لمدة 4 أيام، حتى تم ملاحظة كدمة في ساقه اليسرى ملفوفة بشاش طبي ولا يستطيع تحريكها، لافتين إلى أن الوضع تفاقم خلال يومين.

وأشاروا إلى أنه عند سؤال الأطباء عن سبب الكدمة في قدمه، قالوا إنه تعرض لإشعاع الليزر ما أدى لإصابته بغرغرينا ونتيجة لتدهور حالته تم بتر القدم الأسبوع الماضي.

وأَضافوا أنهم تقدموا بشكوى لإدارة المستشفى التي لم تتجاوب معهم، ثم تقدموا بشكوى لوزارة الصحة، نظرًا لأن قدمه كانت سليمة قبل دخول المستشفى.

وناشد ذوو المريض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل والدهم إلى مستشفى حكومي متخصص مثل الملك فيصل التخصصي بجدة أو مستشفى خاص لعلاجه.