تعرف على ” أرادانا كوالا ” المدير التنفيذي لقطاع السياحة في ” نيوم “

علي القحطاني (صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة ” نيوم ” ، أمس الأربعاء، عن تعيين الخبيرة البريطانية من أصل هندي أرادانا كوالا في منصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في ” نيوم ” .

وترصد صحيفة ” صدى ” السيرة الذاتية لـ ” أرادانا كوالا ” في النقاط التالية.

1- أرادانا كوالا حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Ecole hôtelière de Lausanne المرموقة في سويسرا، و درست في جامعة كورنال في نيويورك، وتتحدث بعدة لغات.

2- شغلت ” أرادانا ” منصب الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة ” أبتاميد بارتنرز ” الاستشارية الاستراتيجية في مجال الضيافة والسياحة.

3- خبيرة عالمية في مجال السفر والسياحة وقطاع الضيافة، وحاصلة على جائزة ” أيقونة القرن الحادي والعشرين ” بالتعاون مع CNBC وكلية لندن للاقتصاد.

4- اختارتها مجلة ” بيلان ” الاقتصادية السويسرية كواحدة من أكثر 50 شابة مؤثرة، في عام 2014.

5- عضو في المجلس الاستشاري العالمي وفي اللجنة التوجيهية في “نتدى السياحة العالمي في لوسرن.

6- رئيس مجلس إدارة القمة العالمية للسياحة الإفريقية.

7- عملت سابقًا في شركة جونز لانغ لاسال، وهي أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم.

بشكل عام، فإن أرادانا تدافع دائمًا عن استخدام السياحة كقوة ناعمة، وهي مؤمنة بأن إمكانات السياحة الهائلة يمكن تسخيرها للتعامل مع بعض أكثر تحديات العالم إلحاحًا.

بالإضافة إلى ذلك فهي تقدم استشاراتها بانتظام إلى الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء السياحة، وكذلك أجرت مقابلات مع مئات من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين العالميين حول التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع.