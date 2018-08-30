بالفيديو.. أحلام لـ” منتقدي وزنها “: انتوا شايفيني فيل!!

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على تعليق جمهورها عليها عند رؤيتها في الحقيقة، معبره عن غضبها من كلامهم وتعليقاتهم.

وقالت ” أحلام ” على حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات “: ” كل ما حد يشوفني يقولي أنتي على الحقيقة وايد ضعيفة.. خلاص ما حدا عاد يقولي هالكلمة.. ليش أنتوا شايفيني فيل يعني؟.. أنا حلوة وسمبتيك “.

ونشرت مقطع فيديووهي تجلس في السيارة بجوار زوجها أثناء تواجدها في باريس، معلقه ” نحن حاليًا متجهون إلى بيتنا العجيب والجميل في باريس، هو بيتنا حلو عشان إحنا فيه بس.. وأكلنا أكل وايد جميل اليوم “.