” بن شرقي ” ينضم لنادي فرنسي معارًا بـ2 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

تعاقد نادي لينز الفرنسي، مساء الأربعاء، مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي في بيان له، إنه تعاقد رسميًا مع اللاعب المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وذلك في صفقة بلغت 2 مليون يورو.

وأوضح النادي، أنه يمكن شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من نادي الهلال السعودي، فيما أفادات تقارير صحفية بأن الشراء قد يصل إلى 5 ملايين يورو.

يذكر أن ” بن شرقي ” كان قد انضم إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوي الماضية.