الجماهير الرياضية تشكر الأمير محمد بن سلمان على توجيهه ببث الدوري مجانًا

طلال الغامدي(صدى):

أعربت الجماهير الرياضية عن شكرها لصاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إنقاذه للموقف بتوجيهه الكريم ببث الدوري السعودي مجانًا على القنوات الرياضية حسب إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” قبل انطلاق الدوري بساعات ليطمئن المشاهد السعودي الذي أعلن عن سعادته بالقرار .

وكانت شركة ” stc ” قد أعلنت فرضها رسومًا على نقل الدوري السعودي للمحترفين بخدماته التحليلية الكاملة.

وقال وزير الإعلام ” عواد صالح العواد ” : ” بعدد الأمنيات وأحلام الشباب، خالص الشكر والامتنان لمقام سمو سيدي ولي العهد_ حفظه الله_ على توجيهه الكريم بتحقيق رغبة المجتمع الرياضي في مشاهدة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مجانًا ” .

ومن جانبه رفع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي باسم كل الإعلاميين الرياضيين، الشكر والتقدير لولي العهد على ما تجده الرياضة في المملكة من دعم ورعاية واهتمام.

فيما ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، توجيهات ولي العهد الأمين بنقل دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين على القناة الرياضية السعودية مجانًا.

وفي الإطار ذاته تصدر وسم ” شكرًامحمدبن_سلمان ” الترند العالمي عبر ” تويتر ” خلال دقائق من إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشارعن توجيهات ولي العهد.

وبعث المغردون عبر الهاشتاق برسائل الشكر والامتنان إلى ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، مؤكدين أن توجيهاته تعكس حرصه على المواطن السعودي.

ومن جانبه أكد المغرد ” محمد المعدي ” ، أن الأمير محمد بن سلمان ليس قائد وليس ملهم، لكنه عاشق لشعبه مخلص في عمله، همه حياة أفضل لشعب يستحق.

وقال مغرد آخر: ” كل الشكر لقائدنا الشاب الملهم ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائد شاب وهو أحد شباب هذا الوطن، ويعلم احتياج الشباب بحكم أنه واحد منهم، ويعلم أن كرة القدم هي اللعبة الأولى لدينا، ولن يرضى أن يُحرم منها الكثير من الشعب السعودي ” .

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” أكد عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، أنه سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانً، أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc.

والتزمت شركة الاتصالات السعودية ” stc ” الصمت رغم المطالب التي حاصرتها من كل جانب بإتاحة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ” الدوري السعودي للمحترفين ” للجمهور بالمجان كما وجهت القيادة من قبل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” قد أشار في وقت سابق بإمكانية سحب امتياز بث الدوري السعودي من stc ، وإعطائه لهيئة الإذاعة والتلفزيون قائلا : ” لازلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كافي، اليوم بإذن الله يحسم الأمر ” .