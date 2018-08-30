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بالفيديو.. نائبة أوكرانية تصفع وزير النقل السابق بعد خروجه عن السياق

بالفيديو.. نائبة أوكرانية تصفع وزير النقل السابق بعد خروجه عن السياق
كييف(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مهاجمة نائبة سابقة في البرلمان الأوكراني تدعى ” إينا بوغوسلوفسكايا ” ، وزير النقل الأوكراني السابق ” يفغيني تشيرفونينكو ” وتصفعه على وجهه صفعة قوية.

جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج بث تليفزيوني مباشر داخل استوديو قناة ” 112 أوكرانيا ” بعد نقاش حاد دار بينهما.

وأوضح المقطع النائبة ” إينا ” تدخل في نقاش حاد مع الوزير السابق، لتقول له: ” لا أجيد التحدث بلغة سوقية ” ، فيما رد عليها الوزير ” تشيرفونينكو ” : ” تجيدين التحدث عندما يأتي المال ” ، ومن ثم هجمت عليه النائبة البرلمانية وصفعته على وجهه.


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