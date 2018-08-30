بالفيديو.. مداهمة مصنع خمور يديراه فتاة وشاب بالرياض
داهمت الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن لشرطة الرياض، مصنعًا للخمور حيث تم تطويق موقعه، والقبض على امرأة ورجل يديرا المصنع.
ونشر حساب ” السناب الأمني ” ، مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة للمصنع الواقع في حي المربع، والقبض على رجل وامرأة مخالفان لنظامي الإقامة والعمل.
واشتمل المصنع، على غرف مجهزة لتصنيع الخمور، ثم تعبئتها في براميل جاهزة للتوزيع.
فهد[ عدد التعليقات: 2081 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله لا يوفقهم هاذولا المجرمين
فيصل[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 38 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هاذول للمجرمين