بالفيديو.. مداهمة مصنع خمور يديراه فتاة وشاب بالرياض

حمود العنزي (صدى):

داهمت الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن لشرطة الرياض، مصنعًا للخمور حيث تم تطويق موقعه، والقبض على امرأة ورجل يديرا المصنع.

ونشر حساب ” السناب الأمني ” ، مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة للمصنع الواقع في حي المربع، والقبض على رجل وامرأة مخالفان لنظامي الإقامة والعمل.

واشتمل المصنع، على غرف مجهزة لتصنيع الخمور، ثم تعبئتها في براميل جاهزة للتوزيع.