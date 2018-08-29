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أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة حجاب بن نحيت ” رحمه الله “

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة حجاب بن نحيت ” رحمه الله “
الرياض(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة بن نحيت في وفاة والدهم حجاب بن عبدالله بن نحيت – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة بن نحيت عن شكرهم لسمو أمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين

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