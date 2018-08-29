وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس إنتاج الجبيل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، مشغل- معدات مصنع الجبيل: شهادة الدبلوم في تخصص الإنتاج الكيميائي أو ما يعادلها، فني ثالث- تركيبات جازان: شهادة الدبلوم في المجالات التقنية ذات الصلة.

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