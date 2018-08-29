شاهد .. اللي ما يعرفك ما يثمنك

الأربعاء 29
أغسطس
هههههههههههههههههه ,,
,, جيد هاالنجدي ,,
,, هذا اللي يقول // إذا بلغ الفطام لنا ( نجديٌ … تهرب منه النعيمي ذات القرونا ) ,,
الكل خايف علي سمعته. وبعدين يقال انه تحرش بالصغير؟ ابعد عن الشر وغنيله.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53006 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه ,,
,, جيد هاالنجدي ,,
,, هذا اللي يقول // إذا بلغ الفطام لنا ( نجديٌ … تهرب منه النعيمي ذات القرونا ) ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 1 ساعة
الكل خايف علي سمعته. وبعدين يقال انه تحرش بالصغير؟ ابعد عن الشر وغنيله.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10885 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂