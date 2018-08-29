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  3. شاهد .. اللي ما يعرفك ما يثمنك

شاهد .. اللي ما يعرفك ما يثمنك




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53006 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه ,,

,, جيد هاالنجدي ,,

,, هذا اللي يقول // إذا بلغ الفطام لنا ( نجديٌ … تهرب منه النعيمي ذات القرونا ) ,,

[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 1 ساعة

الكل خايف علي سمعته. وبعدين يقال انه تحرش بالصغير؟ ابعد عن الشر وغنيله.

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