بالصور.. إدواردو يشارك بتدريبات الهلال قبيل لقاء الفيحاء
إشترك اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” محترف نادي الهلال، اليوم الأربعاء، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة فريقه الافتتاحية في كأس دوري محمد بن سلمان أمام الفيحاء يوم الجمعة المقبل.
وإمتثل ” إداواردو ” ، يوم الإثنين الماضي إلى الإجراءات الطبية والتي تضمنت أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق السبت، وكشف الفحوص عن حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف.
وغاب ” إدواردو ” ، عن الهلال لفترة طويلة الموسم الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
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