بالصور.. إدواردو يشارك بتدريبات الهلال قبيل لقاء الفيحاء

نواف السالم(صدى):

إشترك اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” محترف نادي الهلال، اليوم الأربعاء، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة فريقه الافتتاحية في كأس دوري محمد بن سلمان أمام الفيحاء يوم الجمعة المقبل.

وإمتثل ” إداواردو ” ، يوم الإثنين الماضي إلى الإجراءات الطبية والتي تضمنت أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق السبت، وكشف الفحوص عن حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

وغاب ” إدواردو ” ، عن الهلال لفترة طويلة الموسم الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.