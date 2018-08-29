مدارس التعاون الأهلية: وظائف تعليمية نسائية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مدارس التعاون النموذجية الأهلية، اليوم الأربعاء، عن توافر عدد من الوظائف التعليمية للنساء بمدينة الرياض ، وذلك في التخصصات التالية ” معلمة رياضيات، معلمة حاسب آلي، معلمة لغة إنجليزية ” .

وأوضحت ” إدارة المدارس ” ، أن التقديم والمقابلات متاحة بدءًا من غدًا الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1439هـ (من 8:30 إلى 12:00).

وأشارت ” إدارة المدراس ” ، إلى أنه للتقديم التوجه للإدارة مع تحضير درس للمرحلة المطلوبة وإحضار السيرة الذاتية وصورة من المؤهل، ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط هنــــا..