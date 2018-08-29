أمن الطرق يعثر على حقيبة ” مجوهرات وأموال ” أضاعتها حاجة بتبوك

تبوك(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية ممثلة في القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، فى إعادة حقيبة نسائية لحاجة تحتوي على مجوهرات نسيتها في إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق تبوك – الجوف، في زمن قياسي من وقت البلاغ.

وكثفت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الماضية جهود البحث عن مفقودات على طريق تبوك- الجوف، في تجاوب لافت مع بلاغ مقدم من إحدى الحاجات مضمونه أنها نسيت حقيبة نسائية صغيرة في إحدى المحطات الواقعة على الطريق تحتوي على مجوهرات ومبلغ مالي.

وتمكنت دوريات أمن الطرق من العثور على الشنطة، وكانت تحتوي على خمسة خواتم ذهب، ومبلغ مالي يقدر بنحو 95 ألف دينار عراقي، وتم تسليمها للحاجة.