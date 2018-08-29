مقتل صحفية بنغلاديشية طعنًا على يد 12 مجهول
نشرت وسائل إعلام عالمية، مقتل صحفية بنغلاديشية بعد تعرضها للطعن بطريقة وحشية حتى الموت باستخدام أسلحة حادة من قبل بعض المهاجمين المجهولين الذين اقتحموا منزلها.
قالت ” وسائل إعلام ” ، إن الصحافية تدعى” سوبارنا نودي ” ، تبلغ من العمر 32 عام ، وتعمل مراسلة لقناة ” اناندا التلفزيونية ” الخاصة، كما عملت أيضًا لصالح صحيفة ” ديلي جاجروتو ” البنغالية.
وأفادت ” الشرطة البنغلاديشية ” ، أن ابنة الضحية البالغة من العمر تسع سنوات نجت من الجريمة المروّعة، في حين أن المراسلة المقتولة كانت تنتظر الطلاق من زوجها.
وأوضح مدير شرطة مدينة ” بابنا ” ، أن مجموعة مهاجمين قيل إن عددهم بلغ حوالي 12 توجهوا إلى منزل المراسلة وهم يستقلون الدراجات النارية، وقاموا برن جرس منزلها في حوالي الساعة 10:45 مساء أمس الثلاثاء.
وعندما فتحت ” نودي ” الباب، قاموا بطعنها بشكل عشوائي وهربوا من المكان، فيما هرع لنجدتها بعض السكان المحليين الذين نقلوها إلى المستشفى ولكنها سرعان ما فارقت الحياة.
اترك تعليقاً