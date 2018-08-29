مقتل صحفية بنغلاديشية طعنًا على يد 12 مجهول

دكا(صدى):

نشرت وسائل إعلام عالمية، مقتل صحفية بنغلاديشية بعد تعرضها للطعن بطريقة وحشية حتى الموت باستخدام أسلحة حادة من قبل بعض المهاجمين المجهولين الذين اقتحموا منزلها.

قالت ” وسائل إعلام ” ، إن الصحافية تدعى” سوبارنا نودي ” ، تبلغ من العمر 32 عام ، وتعمل مراسلة لقناة ” اناندا التلفزيونية ” الخاصة، كما عملت أيضًا لصالح صحيفة ” ديلي جاجروتو ” البنغالية.

وأفادت ” الشرطة البنغلاديشية ” ، أن ابنة الضحية البالغة من العمر تسع سنوات نجت من الجريمة المروّعة، في حين أن المراسلة المقتولة كانت تنتظر الطلاق من زوجها.

وأوضح مدير شرطة مدينة ” بابنا ” ، أن مجموعة مهاجمين قيل إن عددهم بلغ حوالي 12 توجهوا إلى منزل المراسلة وهم يستقلون الدراجات النارية، وقاموا برن جرس منزلها في حوالي الساعة 10:45 مساء أمس الثلاثاء.

وعندما فتحت ” نودي ” الباب، قاموا بطعنها بشكل عشوائي وهربوا من المكان، فيما هرع لنجدتها بعض السكان المحليين الذين نقلوها إلى المستشفى ولكنها سرعان ما فارقت الحياة.