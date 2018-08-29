سمو ولي العهد يوجه بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانا
وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً.
وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً … أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9865 ] نشر منذ 52 دقيقة
اهم شي الآهلي طال عمرك☺😁البقيه عادي اطمسوهم🙈😊😂والا حولوبثهم لتلفزيون القديم الآبيض والآسود هههههه☺😁
زائر الغربي[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 47 دقيقة
الاهلي مايجمل يجيبوا الابطال اصحاب الكووس
فهد[ عدد التعليقات: 2080 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يحفظك ويديمك
ابن البلد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 32 دقيقة
اخيرا دوري بلا تشفير
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 12 دقيقة
الاهلي الطحلبي لو يخلونه على الراديو حتى التردد بيقع 🤣😂