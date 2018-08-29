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سمو ولي العهد يوجه بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانا

سمو ولي العهد يوجه بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانا
نايف السالم(صدى):

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً … أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9865 ] نشر منذ 52 دقيقة

اهم شي الآهلي طال عمرك☺😁البقيه عادي اطمسوهم🙈😊😂والا حولوبثهم لتلفزيون القديم الآبيض والآسود هههههه☺😁

[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 47 دقيقة

الاهلي مايجمل يجيبوا الابطال اصحاب الكووس

[ عدد التعليقات: 2080 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يحفظك ويديمك

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 32 دقيقة

اخيرا دوري بلا تشفير

[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 12 دقيقة

الاهلي الطحلبي لو يخلونه على الراديو حتى التردد بيقع 🤣😂

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