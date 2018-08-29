سمو ولي العهد يوجه بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانا

نايف السالم(صدى):

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً … أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك ” .