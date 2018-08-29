الأثر الباقي.. فهد الفهيد في عيون كل الصحفيين

سعيد العجل(صدى):

نظم ملتقى صحافيون ندوة بعنوان (فهد الفهيد – الأثر الباقي ) بحضور اخوة واقارب المغفور له باذن الله فهد الفهيد و عدد من الأكاديميين والمختصين والاعلاميين .

وقد شارك بالندوة التى قدمها الإعلامي خالد اليمني عضو الملتقى وأدار الحوار فيها الإعلامي حماد السهلي امين عام ملتقى صحافيون .

وتدخل فيها كل من الاستاذ عبدالله الفهيد اخ المتوفى .

حيث تحدث عن حياة فهد واهتماماته وكيف كان يقدم ما بوسعه مساعدة ومحبة للاخرين .

ولم يستطع إكمال الحديث كونه قال بانكم انتم من تتحدثون عنه رحمه الله فهو دائما يتحدث عنكم وعن دعمكم له والكلام هنا موجه لزملاءه الاعلاميين والصحفيين حضور الندوة .

ثم بعد ذلك تحدث الاستاذ محمد المعجل نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض والذي تكلم عن ماثر الفقيد وكيف أنه شاهد حب الجميع للمغفور له بإذن الله فهد الفهيد .

حاثا الحضور بالدعوة له باي وقت ووجه رسالة خاصة لابن الفقيد عبدالرحمن قائلا له : يجب أن تفتخر في ابيك الذي ترك محبة الناس وقدم الكثير للسياحة كم قال باننا قلما يعمل له العديد من المشاريع الخيرية للفقيد مضيفا بأنه يعتبره شخصيا صديقا خاص له واختتم الاستاذ محمد حديثة بالدعاء للفقيد .

ثم جاء الدور على الاستاذ ابراهيم الروساء الذي عرفه مقدم الحوار حماد السهلي بصديق المغفور له بإذن له فهد الفهيد مؤلف كتاب ذاتك علامة تجارية .

حيث ذكر الروساء بأنه ليس الصديق الوحيد له رغم مزاملته له أكثر من 18 سنة وسرد الاستاذ الروساء قصة معرفته بالمغفور له فهد الفهيد وكيف أنها بداءت خارج المملكة .

ثم التقيا كثيرا في الوطن في مناسبات عدة مشيرا لنجاح الفهيد رحمه الله في الصحافة والاذاعة والتدريب حيث قلما تجد محفلا إلا الفهيد رحمه الله متواجدا ومتوهجا. ومبدعا بل ومؤثرا.

وذكر بعد ذلك الاستاذ الروساء اربع أمور استفاد منها خلال مزاملته المغفور له بإذن الله وهي :

اولا انه شعلة من النشاط رحمه الله وثانيها حبه رحمه الله للخير رغم قلة ذلك في الوسط الإعلامي وثالثها كونه رحمه الله متمكن من العلاقات العامة ومحبوب للجميع والأمر الرابع وهو ما سوف اعمله ان اكتب في حياتي ما يسرني مستقبلا وبعد مماتي.

ثم سرد عدد من القصص التى لن ينساها حدثت بينه وبين الفقيد الفهيد رحمه الله .

بعد ذلك سمح للمداخلات من الحضور وبعد ذلك جاء الدور على التكريم ومن بعد ذلك توجه الحضور لتناول طعام العشاء .