أم تشوه وجه رضيعها وتلوذ بالفرار

القاهرة(صدى):

في حادثة يندى لها الجبين أثارت أم مصرية أقدمت على قضم فم طفلها غضب الأهالي في المنطقة بمحافظة الإسماعيلية، داعين إلى محاكمة الأم، فيما ذكر آخرون أنّها تعاني من حالة نفسية سيئة.

جاءت تفاصيل الواقعة عندما وجد الجيران الطفل ” محمد محمود ” البالغ من العمر 4 أشهر، غارقًا في دمائه بعدما قضمت الأم فمه وشوّهته بشكل مرعب، بناءً لما وصفه الجيران، ثم تركت المنزل وهربت إلى محافظة الإسكندرية لدى أهلها.

ووفق لرواية الجيران، فإن والد الطفل يبلغ من العمر 50 عامًا ويعاني من أمراض صحية، وهو ما دفع أهالي منطقة ” الكيلو 2 ” بالإسماعيلية إلى التكفل بعلاج الطفل، بينما ذكر البعض أن الأم تعاني من حالة نفسية، لا يعرف أحد أسبابها.

قال ” جمال ذكي ” أحد جيران الطفل، إنه تكفّل بإنقاذ الطفل من خلال إجراء عمليتين في الفم، ومن المقرر إجراء عملية ثالثة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ” ذكي ” ، أنّ والدة الطفل اختفت منذ أن أقدمت على جريمتها بعدما علمنا أنها ذهبت إلى أهلها بمحافظة الإسكندرية، قائلًا: إنّها لم تسأل عن نجلها منذ الواقعة.

وأكمل ” ذكي ” ، أن الأهالي ووالد الطفل تقدموا ببلاغ في قسم شرطة الإسماعيلية ضد والدته التي حضرت إلى النيابة لسماع أقوالها، قبل أن تنصرف دون أن تزور نجلها الذي يمكث حاليًا في المستشفى.

أوضح التقرير ” الطبي ” ، أن الطفل تعرّض لعض سواء من ” كلب مسعور أو بشر مسعور ” .

وفي ذات الإطار أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمساعدة في تكفّل استكمال علاج الطفل الذي يحتاج إلى عملية تجميل وترقيع، تبلغ تكلفتها حوالي 60 ألف جنيه.