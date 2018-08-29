مازدا CX-3 2019 بالمواصفات الأوروبية تنطلق بمحرك ديزل ونسخ خاصة

أميرة خالد(صدى):

تتوفر مازدا CX-3 المطورة للمبيعات في الولايات المتحدة واليابان بالفعل وستصل أخيراً للموزعين في أوروبا خلال الشهر الجاري, وتنافس السيارة موديلات بيجو 2008 ورينو كابتشر وسيارات مدمجة متعددة استخدامات أخرى وظهرت السيارة بمحرك ديزل جديد سعة 1.8 لتر متوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة للانبعاثات.

وفي الأول من أكتوبر من المقرر تقديم نسخة CX-3 Sport Black+ الخاصة التي سيقتصر انتاجها على 500 نسخة كلهم بطلاء ميتاليك قياسي واسبويلر أسود فوق السقف ومرايا جانبية بنفس اللون وفرش جلدي داخلي, ومن المقرر بدء مبيعات السيارة في بريطانيا في 31 أغسطس وتأتي السيارة في 3 نسخ تشمل SE Nav+ و SE-L Nav+ و Sport Nav+.

والنسخة القياسية تتوفر بسعر 24.241 ألف دولار ونسخة SE-L تبدأ من 26.028 ألف دولار وأقل النسخ سعراً بالنسبة لاصدارات سبورت من السيارة ستأتي بسعر 27.687 ألف دولار. وكل النسخ تأتي بناقل حركة مانيوال ونظام دفع أمامي كما يتوفر خيار ناقل أوتوماتيك لنسخ SE-L وسبورت والنسخة الأخيرة يمكن طلبها بدفع كلي.