” النصر ” يعلن عن قائمة اللاعبين الممثلين له بالموسم الرياضي الجديد

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي النصر، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم دانييل كارينيو؛ لتمثيل العالمي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاءت قائمة اللاعبين الـ33 كالآتي:

عبدالرازق حمد الله، محمد السهلاوي، فراس البريكان، راكان الشملان، نور الدين مرابط، فهد الجميعة، جوليانو، أحمد الفريدي، يحيى الشهري، أحمد موسى، أيمن يحيى، إبراهيم غالب، بتروس، عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالرحمن الشنار، نواف الفرشان، خالد الغامدي، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، حمد ال منصور، محمد الشنقيطي، عمر هوساوي، برونو اوفيني، كريستيان راموس، عبدالله مادو، خالد الشويع، وليد عبدالله، برادلي جونز، عبدالله العويشر، زيد البواردي، صلاح الوحيمد.