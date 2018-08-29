مدينة الملك فهد الطبية: وظائف صحية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لعاملين من حمَلة شهادات البورد والدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، لشغل عدد من الوظائف صحية بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي أول علم النفس الإكلينيكي، شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص علم النفس الإكلينيكي، استشاري جراحة طب الأطفال: شهادة البورد أو الدكتوراه في تخصص جراحة الأطفال.

وأشارت ” المدينة الطبية ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي هنــــا .