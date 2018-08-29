مدينة الملك فهد الطبية: وظائف صحية شاغرة بالرياض
أعربت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لعاملين من حمَلة شهادات البورد والدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، لشغل عدد من الوظائف صحية بمقر المدينة في العاصمة الرياض.
وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي أول علم النفس الإكلينيكي، شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص علم النفس الإكلينيكي، استشاري جراحة طب الأطفال: شهادة البورد أو الدكتوراه في تخصص جراحة الأطفال.
وأشارت ” المدينة الطبية ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي هنــــا .
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