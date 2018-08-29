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وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب
فاطمه المالكي(صدى):

أطلق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، وظائف هندسية وصحية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأوضح المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: رسام هندسي: شهادة الدبلوم في تخصص الرسم الهندسي، أخصائي طب قلب كبار: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصصات: الطب الباطني، أو أمراض القلب للبالغين.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52986 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يرزق المسلمين خير ,,

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