بالصور.. جيسوس: الفوز بأول مباراة في الدوري مهم كتحقيق بطولة السوبر

طلال الغامدي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي ” الهلال ” ، اليوم الأربعاء، إنفوجراف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تضمن أبرز التصريحات التي ذكرها المدير الفني لفريق الهلال “جورجي جيسوس” في المؤتمر الصحفي الذي عقد لقاء نادي الهلال والفيحاء.

قال ” جيسوس ” خلال المؤتمر الصحفي، ” مهم جدًا أن نحقق الفوز من أول مباراة بالدوري، بعد تحقيقنا بطولة السوبر التي قدمنا فيها أداء متميزًا توجناها بالبطولة.

وأضاف ” جيسوس ” ، نملك الثقة واللاعبين طبقوا الكثير من أفكارنا ومستوي الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، والجميع لاحظ ذلك بمباراتي الشباب العماني والاتحاد.