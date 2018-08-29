” آل الشيخ ” يدعو الاتحادات الرياضية لرفع الإيقافات والعقوبات عن الرياضيين

نواف السالم(صدى):

دعا معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات الرياضية إلى رفع الإيقافات والعقوبات عن الرياضيين والعاملين الموقوفين محليًا.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية… وتزامنا مع انطلاق الموسم الجديد… آمل أن تبادر الاتحادات الرياضية برفع الإيقافات والعقوبات عن الرياضيين والعاملين الموقوفين محليًا بما يتوافق مع اللوائح التي تحكمها، نريد للرياضي أن يمارس هوايته ومهنته… وعلى يقين أن ما مضى سيكون درسا لهم ” .