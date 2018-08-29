طقس غد.. أمطار رعدية ورياح سطحية وارتفاع الرطوبة على المناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليوم عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة، استمرار وجود الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، و مكة المكرمة ( تشمل العاصمة المقدسة ) تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة.

و تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان.

بينما ترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر .