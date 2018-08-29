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أمير الرياض بالنيابة يستقبل مساعد رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة

أمير الرياض بالنيابة يستقبل مساعد رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , مساعد رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الشيخ محمد بن عثمان الزهراني , اللذين قدما للسلام على سموه ، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وبادلهما سموه , التهنئة معرباً عن شكره لهما على ما أبدياه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير على أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.


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