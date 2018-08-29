الهيئة الملكية للجبيل: 26 وظيفة تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع، اليوم الأربعاء، عن توافر عدد من الوظائف التعليمية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل لدى معهد الجبيل التقني.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن التقديم متاح بدءًا اليوم الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية ” عدد وظيفتين مدرب المهارات الكهربائية الصناعية، عدد 4 وظائف مدرب مهارات الأجهزة والتحكم الصناعي، مدرب أول مهارات الغطس التجاري، عدد وظيفتين مدرب مهارات الغطس التجاري، عدد وظيفتين مدرب تركيب الأنابيب والتصنيع.

وأكدت ” الهيئة ” ، توافر عدد 6 وظائف للسعوديين كمدرب أول مهارات تكنولوجيا المعلومات ومدرب في عمليات التشغيل والمهارات البتروكيماوية، مدرب أول في عمليات التشغيل والمهارات البتروكيماوية (للسعوديين)، عدد 4 وظائف مدرب مهارات معدات صناعية، عدد وظيفتين مدرب اللحام الصناعي، عدد وظيفتين مدرب مشغل رافعة.

وأشارت ” الهيئة ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: