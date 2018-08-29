بالصور.. ‏إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

وقع، مساء اليوم، حادث تصادم على طريق المدينة أمام محطة الغزاوي بمنطقة تبوك.

وأسفر عن الحادث، إصابة ثلاث أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.