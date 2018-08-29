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  3. بالصور.. ‏إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة بتبوك
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. ‏إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة بتبوك

بالصور.. ‏إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة بتبوك
محمود البلوي(صدى):

وقع، مساء اليوم، حادث تصادم على طريق المدينة أمام محطة الغزاوي بمنطقة تبوك.

وأسفر عن الحادث، إصابة ثلاث أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يحفظ الجميع

[ عدد التعليقات: 5909 ] نشر منذ 55 دقيقة

قدر الله وما شاء فعل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 10882 ] نشر منذ 53 دقيقة

لاحــــــول ولا قــــــوة إلا بالله .
.
الله يشــافـي المــصابين .

[ عدد التعليقات: 52986 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يستر بستره الضاتفي ، ويشفي المصابين ,, آمين ,,

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