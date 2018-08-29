نشر : منذ 2 ساعتين 1٬996 5 حوادث بالصور.. إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة بتبوك محمود البلوي(صدى): وقع، مساء اليوم، حادث تصادم على طريق المدينة أمام محطة الغزاوي بمنطقة تبوك. وأسفر عن الحادث، إصابة ثلاث أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث. الوسوم:تبوك
ابن البلد[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يحفظ الجميع
jamalco[ عدد التعليقات: 5909 ] نشر منذ 55 دقيقة
قدر الله وما شاء فعل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10882 ] نشر منذ 53 دقيقة
لاحــــــول ولا قــــــوة إلا بالله .
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الله يشــافـي المــصابين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52986 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يستر بستره الضاتفي ، ويشفي المصابين ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52986 ] نشر منذ 10 دقائق
… الضافي ..^^