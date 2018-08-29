الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل منسوبي شرطة منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول وعددا من ضباط شرطة الرياض الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموّه عن شكره للجميع على أبدوه من مشاعر الطيبة ، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.