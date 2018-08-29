اتحاد الكرة يغرم ” متحدث النصر ” لتلفظه بعبارات منافية للأخلاق

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الأربعاء، عن إلزام المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان بدفع غرامة قدرها 15 الف ريال مع عقوبة إضافية بالإيقاف طبقا للمادة 50/6 من اللائحة.

وأوضح اتحاد كرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن ذلك لتلفظه بعبارات منافية للأخلاق الرياضية ضمن مقطع فيديو متداول في مخالفة منه للمادة 50/4.