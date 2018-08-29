اتحاد الكرة يغرم ” متحدث النصر ” لتلفظه بعبارات منافية للأخلاق
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الأربعاء، عن إلزام المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان بدفع غرامة قدرها 15 الف ريال مع عقوبة إضافية بالإيقاف طبقا للمادة 50/6 من اللائحة.
وأوضح اتحاد كرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن ذلك لتلفظه بعبارات منافية للأخلاق الرياضية ضمن مقطع فيديو متداول في مخالفة منه للمادة 50/4.
فهد[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلوك صحيح
فهد[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب معاقبة كل مخطئ
ابن البلد[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 1 ساعة
ولع الدوري قبل ما يبتدي هههه
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 40 دقيقة
بعد كلامه بحفر النصر
لما قال عالمي وحط بينها قوسين
عرفت انه عقله صغير وحط بينها اقواس
ابوناصر[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 12 دقيقة
المفروض عبدالله بن زنان وكل شخص مثله يتم طردهم من الوسط الرياضي لأنهم يغذون التعصب واعلمو انها لن تكون الأخير لبن زنان والأيام راح تثبت كلامي
إنسان متعصب مستفز فاكر نفسه بطل وهو ما يسوى شئ
رساله لتركى إل الشيخ نظف الوسط الرياضى من هؤلاء الناس