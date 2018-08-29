آل الشيخ يكشف الأجهزة العاملة بأندية دوري الأمير ” محمد بن سلمان “

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” شملت إنفوجراف تعريفي ” بالأجهزة العاملة في الفريق الأول لأندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2018/2019.

وشمل الإنفوجراف على الأجهزة العاملة بـ 16 نادي سعودي وهم ” الفيصلي، التعاون، الاتفاق، الشباب، الفيحاء، أحد، النصر، الرائد، الهلال، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الباطن، الحزم، الفتح، الأهلي ” .