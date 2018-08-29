طرق معالجة الشروخ بالزجاج الأمامي للسيارة

برلين(صدى):

قد يتعرض قائدي السيارات أثناء السير في بعض الأحيان إلى صدمة في الزجاج الأمامي للسيارة من حجر، مما يسبب شروخ في الزجاج، وهو ما يثير التساؤل هل يمكن إصلاح هذه الشروخ أم يجب تغيير الزجاج بالكامل؟

ردت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة على هذا التساؤل وقالت إنه يمكن إصلاح صدمات الحجارة في الزجاج الأمامي، ولكن بشروط وهي حجم الشرخ، وموقعة في الزجاج.

وأضافت الهيئة أن حجم الشرخ لا يجوز أن يكون أكبر من ظفر الإبهام، وأن لا يكون الشرخ في الزجاج واقع في مجال رؤية قائد السيارة، كما لا يجوز أن تكون قريبة من حافة الزجاج، وفي حالة ما كانت هذه الشروط غير متوفرة في الشرخ الناتج عن الصدمة يجب تغيير الزجاج الأمامي بالكامل.

وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع في تغطية تلك الشروخ، ويمكن ذلك عن طريق شريط لاصق كحل مؤقت، أو الإستعانة بلاصق الزجاج الخاص، حتى يتم الحفاظ على موضع الصدمة في حالة جافة ونظيفة، لكي لا تتغلل الرطوبة والأوساخ إلى داخل الشقوق الدقيقة، إلى أن يتم إصلاح الشرخ لدى أحد المراكز الفنية.