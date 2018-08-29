أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية

أبها(صدى):

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أكثر 4 ملايين متر مربع من حوالي 50 موقعا استحدثت بشكل غير نظامي على أراض حكومية بمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير و 15 بلدية تابعة لها.

واوضح المركز الإعلامي لأمانة عسير أنه طبقاً لإحصاءات أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات ، وهي : (بيشة، بني عمرو، النماص، بارق، بللسمر ، محايل عسير ، الساحل ، مدينة سلطان ، الواديين، أحد رفيدة ، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، الحرجة ، طريب ، ووادي بن هشبل) فإن الإحداثات غير النظامية بلغت مساحتها 4.538.667 مترا مربعا، وشملت هذه الإحداثات عقوما ترابية وأحواشا مبنية من البلوك وكذلك غرفة عشوائية، وشبوك أغنام وغيرها.

وحذر بيان الأمانة من التعدي على الأراضي الحكومية لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في المنطقة ، وإخلال بالتخطيط العمراني للمنطقة.