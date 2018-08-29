إحباط محاولة تهريب 72 ألف حبة كبتاجون في جمرك الدرة

علي القحطاني(صدى):

تمكّن جمرك الدرة، من إحباط تلك المحاولة حيث تم ضبط عدد (72,500) إثنان وسبعون ألف وخمسمائة حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت عبر المنفذ.

وقال الأستاذ محمد قيسي مدير عام جمرك الدرة: عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة، عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (72,500) إثنان وسبعون ألف وخمسمائة حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل عدد (29) زجاجة مشروبات غازية ووضعها داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية.

وأضاف ” قيسي ” ، أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.