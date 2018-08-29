اتحاد الكرة الإنجليزي يقصي فريقا من بطولة الكأس

ماجد محمد(صدى):

أقصى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فريقًا من الدرجة التاسعة وهو ليثيرلاند ليميكا، من بطولة الكأس.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن نادي ليميكا لم يدفع غرامة مالية تقدر بـ10 جنيهات إسترلينية كانت مفروض على لاعب لديه.

وكان النادي قد أشرك اللاعب خلال مباراة فاز فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن اللاعب كان موقوفًا حينها ولم يكن النادي على علم بذلك.

يذكر أن اللاعب كان خاضعًا للإيقاف؛ لعدم دفع غرامة فرضت عليه خلال تواجده بناديه السابق، وظلت العقوبة قائمة بعد انضمامه للفريق الجديد.