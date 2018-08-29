رجل يقاضي فتاة تحرشت به عبر الرسائل النصية

خالد الظفيري(صدى):

تقدم مواطن كويتي الجنسية، اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد فتاة اتهمها بإساءة استخدام هاتف وتحريض على الفسق والفجور، بعد استمرارها بالتحرش به ومعاكسته بعد إرسالها رسائل غزل على هاتفه.

وقال ” المواطن ” في إفادته، بإن فتاة تحرشت به هاتفيًا وأرسلت له رسائل غزل نصية على هاتفه، حيث زود الشرطة برقم هاتفها ونسخة من الرسائل.

وأضاف ” المشتكي ” ، أنه سبق وطلب من الفتاة التوقف عن أفعالها، لكنها استمرت بإرسال العبارات الغزلية له وأصرت على التحرش به.

وأكد ” المشتكي ” ، أن قوات الأمن الكويتية أفادت بعمل إجراءات التحري عن بيانات الفتاة لضبطها وإحضارها على ذمة القضية للتحقيق معها في الاتهام المنسوب إليها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.