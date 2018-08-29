رجل يقاضي فتاة تحرشت به عبر الرسائل النصية
تقدم مواطن كويتي الجنسية، اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد فتاة اتهمها بإساءة استخدام هاتف وتحريض على الفسق والفجور، بعد استمرارها بالتحرش به ومعاكسته بعد إرسالها رسائل غزل على هاتفه.
وقال ” المواطن ” في إفادته، بإن فتاة تحرشت به هاتفيًا وأرسلت له رسائل غزل نصية على هاتفه، حيث زود الشرطة برقم هاتفها ونسخة من الرسائل.
وأضاف ” المشتكي ” ، أنه سبق وطلب من الفتاة التوقف عن أفعالها، لكنها استمرت بإرسال العبارات الغزلية له وأصرت على التحرش به.
وأكد ” المشتكي ” ، أن قوات الأمن الكويتية أفادت بعمل إجراءات التحري عن بيانات الفتاة لضبطها وإحضارها على ذمة القضية للتحقيق معها في الاتهام المنسوب إليها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
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