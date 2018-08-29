نيسان تيرا المخصصة للأسواق الآسيوية زودت بمحرك ديزل بقوة 187 حصان

أميرة خالد(صدى):

تعتبر تيرا سيارة متعددة استخدامات مخصصة للسوق الأسيوي فقط وهي سيارة جديدة كلياً وقد ظهرت في تايلاند مؤخراً بعد ظهورها لأول مرة في بداية العام. واستفادت السيارة من اضافة محرك ديزل سعة 2.3 لتر بشاحنين توربينين بقوة 187 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر وتقترن الوحدة بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات مع ادعاء الشركة أنها توفر أفضل تسارع على الاطلاق في فئتها.

وتصنع تيرا في تايلاند لسوق جنوب شرق آسيا ولديها هيكل خاص وقد قامت الشركة باختبارها في تضاريس صعبة وحققت نجاح جيد. وتتميز السيارة بدفع كلي مع نظام قفل تفاضلي الكتروني ومكابح تفاضلية محدودة الانزلاق ومساعد للطرق الصاعدة ومساعد للطرق الهابطة وكاميرا 360 درجة مع رصد للأشياء المتحركة على الطريق ونظام رصد للبقع العمياء وتحذير من مغادرة المسار ومرآة رؤية خلفية ذكية.

كما أعلنت الشركة أسعار السيارة في تايلاند التي تبدأ من 39.543 ألف دولار للدفع الأمامي والدفع الكلي بسعر يبدأ من 42.878 ألف دولار , كما تأتي السيارة بسبعة مقاعد في الصين حيث تباع باسم نيسان دونجفنج وتتوفر بمحرك 2.5 لتر من موديل نافارا.