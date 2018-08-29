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زوج يضبط زوجته تمارس الرذيلة مع ابن أخته

زوج يضبط زوجته تمارس الرذيلة مع ابن أخته
مليكة فؤاد(صدى):

ضبط زوج مغربي، زوجته في أحضان ابن أخته متلبسين بممارسة الرذيلة، في فضيحة لها علاقة بزنا المحارم.

وكشفت وسائل إعلام محلية مغربية، أن الشاب يعيش لدى خاله وقد استغل غيابه لممارسة الرذيلة مع زوجة خاله.

وصدم الزوج بعد وصوله إلى المنزل، من المشهد الذي رآه، ليستدعي قوات الشرطة على الفور والتبليغ عنهما.

من جانبها، قالت الزوجة إنها تعرَّضت للاغتصاب على يد الشاب؛ لتبرر الوضع المخل الذي كانت عليه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 1 ساعة

جايبة تربية وينجلها
الله لا يبلانا ويحفظ عارنا ومحارمنا وكل اعراض المسلمين

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