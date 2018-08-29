وزير الإعلام يسلم الرخصة الرابعة لتشغيل السينما لـشركة لوكس للترفيه
سلم معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم الرخصة الرابعة لتشغيل السينما لـشركة لوكس للترفيه بالتحالف مع (مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، وسينابوليس العالمية ، ومجموعة الطائر).
وتسعى هذه التحالفات لإنشاء 300 شاشة عرض في مواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال خمس سنوات.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 م.
ابو منار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 28 دقيقة
وعندالله تجتمع الخصوم والكل سوف يسأل
بس المشكلة انه يعرف انه سوف يسأل
ومازال في طغيانه مستمر
ابو منار[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 27 دقيقة
انت سلمته الرخص ويقوم القيامه سوف يعطيك الله كتابك اما باليمين واما بالشمال
ابن البلد[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 18 دقيقة
ذنبه على جنبه