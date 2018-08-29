مدرب منتخب ألمانيا يعترف بأخطائه في مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

أقرّ يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بالأخطاء التي ارتكبها خلال بطولة كأس العالم بروسيا 2018، مؤكدًا أن ” غطرسته ” ورغبته في الوصول باللعب للقمة، هي التي ضيعت عليهم فرصة الفوز بالمونديال.

وأضاف ” لوف ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة ميونخ، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بعد شهرين من خروج ألمانيا غير المتوقع من الدور الأول للمونديال: ” الخطأ الأكبر الذى فعلته، هو أنني كنت أؤمن بعبورنا لدور المجموعات، بفضل أسلوب الاستحواذ الذي نتبعه ” .

واستطرد مدرب ألمانيا: “عندما نقوم باتباع طريقة اللعب تلك، يجب أن تتوافر شروط معينة حتى يمكننا مواجهة هذه المخاطرة الكبيرة، هذه الشروط لم تكن مناسبة بالنسبة لنا خلال تلك المباريات ” .

وعن السبب في خروج المنتخب الألماني من المونديال مبكرًا، قال ” لوف ” : ” لقد كنت متغطرسًا، كنت أرغب في أن أصل بطريقة اللعب هذه إلى القمة والكمال، كان عليّ أن أعد الفريق كما فعلت في 2014، حين كان هناك توازن بين الهجوم والدفاع ” .

وكانت ألمانيا قد ودعت بطولة كأس العالم بروسيا 2018م، من دور المجموعات، للمرة الأولى في تاريخها، وهو الأمر الذي كان غير متوقع على الإطلاق.