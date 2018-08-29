  • الأربعاء 29

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مدرب منتخب ألمانيا يعترف بأخطائه في مونديال روسيا

مدرب منتخب ألمانيا يعترف بأخطائه في مونديال روسيا

مدرب منتخب ألمانيا يعترف بأخطائه في مونديال روسيا
نواف السالم(صدى):

أقرّ يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بالأخطاء التي ارتكبها خلال بطولة كأس العالم بروسيا 2018، مؤكدًا أن ” غطرسته ” ورغبته في الوصول باللعب للقمة، هي التي ضيعت عليهم فرصة الفوز بالمونديال.

وأضاف ” لوف ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة ميونخ، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بعد شهرين من خروج ألمانيا غير المتوقع من الدور الأول للمونديال: ” الخطأ الأكبر الذى فعلته، هو أنني كنت أؤمن بعبورنا لدور المجموعات، بفضل أسلوب الاستحواذ الذي نتبعه ” .

واستطرد مدرب ألمانيا: “عندما نقوم باتباع طريقة اللعب تلك، يجب أن تتوافر شروط معينة حتى يمكننا مواجهة هذه المخاطرة الكبيرة، هذه الشروط لم تكن مناسبة بالنسبة لنا خلال تلك المباريات ” .

وعن السبب في خروج المنتخب الألماني من المونديال مبكرًا، قال ” لوف ” : ” لقد كنت متغطرسًا، كنت أرغب في أن أصل بطريقة اللعب هذه إلى القمة والكمال، كان عليّ أن أعد الفريق كما فعلت في 2014، حين كان هناك توازن بين الهجوم والدفاع ” .

وكانت ألمانيا قد ودعت بطولة كأس العالم بروسيا 2018م، من دور المجموعات، للمرة الأولى في تاريخها، وهو الأمر الذي كان غير متوقع على الإطلاق.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 1 ساعة

لا يعترف الا الكبار
ونت جدك هتلر ماينخاف عليك الغرور يجيري بدمك بس هو انتحر هل انت ستفعلها؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *