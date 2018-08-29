” المغامسي ” يكشف عن معاني بعض اللغويات

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن معاني بعض اللغويات.

وعن ذلك، قال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سـمّيتْ البنتُ جارية؛ لأنها أسرع جريًا في قلوب الآباء من الأبناء، ولا يقال للغلام جاري ” .

ثم تطرق للفرق في المعني بين كلمتي ” القد ” و ” القطع ” ، حيث أشار إلى أن ” القدُ ” هو الشق طولًا، وهو المذكور في سورة يوسف، و ” القطع ” هو الشق عرْضًا.

كما أضاف: ” العرب تقول مطايب اللحم وأطايب الفاكهة ” .