” المغامسي ” يكشف عن معاني بعض اللغويات
كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن معاني بعض اللغويات.
وعن ذلك، قال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سـمّيتْ البنتُ جارية؛ لأنها أسرع جريًا في قلوب الآباء من الأبناء، ولا يقال للغلام جاري ” .
ثم تطرق للفرق في المعني بين كلمتي ” القد ” و ” القطع ” ، حيث أشار إلى أن ” القدُ ” هو الشق طولًا، وهو المذكور في سورة يوسف، و ” القطع ” هو الشق عرْضًا.
كما أضاف: ” العرب تقول مطايب اللحم وأطايب الفاكهة ” .
محمد[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خيرا على معلومات هذه ، الله يعطيك العافيه
jamalco[ عدد التعليقات: 5906 ] نشر منذ 1 ساعة
لغتنا العربيه بحر شاسع مالو قرار نحو وصرف _ والبلاغه مدح بما يشبه الذم وذم بمايشبه المدح _ والإخونجيه الإخوان الخوارج سلوكهم ظاهرهم سلفي وباطنهم إخواني يظهرون مالا يبطنوه وحمى الله بلادنا من مكايدهم وشرورهم وردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم