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” المغامسي ” يكشف عن معاني بعض اللغويات

” المغامسي ” يكشف عن معاني بعض اللغويات
نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن معاني بعض اللغويات.

وعن ذلك، قال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سـمّيتْ البنتُ جارية؛ لأنها أسرع جريًا في قلوب الآباء من الأبناء، ولا يقال للغلام جاري ” .

ثم تطرق للفرق في المعني بين كلمتي ” القد ” و ” القطع ” ، حيث أشار إلى أن ” القدُ ” هو الشق طولًا، وهو المذكور في سورة يوسف، و ” القطع ” هو الشق عرْضًا.

كما أضاف: ” العرب تقول مطايب اللحم وأطايب الفاكهة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خيرا على معلومات هذه ، الله يعطيك العافيه

[ عدد التعليقات: 5906 ] نشر منذ 1 ساعة

لغتنا العربيه بحر شاسع مالو قرار نحو وصرف _ والبلاغه مدح بما يشبه الذم وذم بمايشبه المدح _ والإخونجيه الإخوان الخوارج سلوكهم ظاهرهم سلفي وباطنهم إخواني يظهرون مالا يبطنوه وحمى الله بلادنا من مكايدهم وشرورهم وردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم

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