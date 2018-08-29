” الزعاق ” يقدم نصائح للمواطنين لتفادي الآثار الناتجة عن موسم التغيرات الجوية

حمود العنزي(صدى):

قدم الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عدة نصائح لتفادي الآثار الصحية الناتجة عن موسم التغيرات الجوية، الذي من المفترض قدومه بعد 3 أيام.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” الزعاق ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” بقي ثلاثة أيام ويدخل علينا النجم الثاني من سهيل وهو موسم التغيرات الجوية السريعة ولتقليل الآثار الناتجة من ذلك على الأجساد خلال هذه الفترة يستحسن:

1- تجنب شرب الماء البارد خاصة في حال الإصباح.

2- تقليل درجة تبرد التكييف.

3- تجنب النوم بالعراء دون لحاف.