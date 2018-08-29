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” الزعاق ” يقدم نصائح للمواطنين لتفادي الآثار الناتجة عن موسم التغيرات الجوية

” الزعاق ” يقدم نصائح للمواطنين لتفادي الآثار الناتجة عن موسم التغيرات الجوية
حمود العنزي(صدى):

قدم الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عدة نصائح لتفادي الآثار الصحية الناتجة عن موسم التغيرات الجوية، الذي من المفترض قدومه بعد 3 أيام.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” الزعاق ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” بقي ثلاثة أيام ويدخل علينا النجم الثاني من سهيل وهو موسم التغيرات الجوية السريعة ولتقليل الآثار الناتجة من ذلك على الأجساد خلال هذه الفترة يستحسن:

1- تجنب شرب الماء البارد خاصة في حال الإصباح.
2- تقليل درجة تبرد التكييف.
3- تجنب النوم بالعراء دون لحاف.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيك العافيه اخوي وجزاك الله خيرا

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب

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