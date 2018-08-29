” الزعاق ” يقدم نصائح للمواطنين لتفادي الآثار الناتجة عن موسم التغيرات الجوية
قدم الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عدة نصائح لتفادي الآثار الصحية الناتجة عن موسم التغيرات الجوية، الذي من المفترض قدومه بعد 3 أيام.
جاء ذلك في تغريدة لـ ” الزعاق ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” بقي ثلاثة أيام ويدخل علينا النجم الثاني من سهيل وهو موسم التغيرات الجوية السريعة ولتقليل الآثار الناتجة من ذلك على الأجساد خلال هذه الفترة يستحسن:
1- تجنب شرب الماء البارد خاصة في حال الإصباح.
2- تقليل درجة تبرد التكييف.
3- تجنب النوم بالعراء دون لحاف.
طلال[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافيه اخوي وجزاك الله خيرا
ماجد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب