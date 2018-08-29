” المجلس الصحي ” يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
كشف المجلس الصحي السعودي بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، وفقًا للمسميات التالية:
1- أخصائي سياسات صحية.
– ماجستير / بكالوريوس ” سياسات صحية، صحة عامة ” .
– خبرة لا تقل عن سنتين.
2- أخصائي اقتصاديات الصحة.
– ماجستير / بكالوريوس ” اقتصاديات الصحة ” .
– خبرة لا تقل عن سنة.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
وناشد المجلس الصحي الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي هنا، وذلك في موعد أقصاه 1439/12/26هـ الموافق 2018/9/6م.
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