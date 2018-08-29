” المجلس الصحي ” يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي السعودي بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، وفقًا للمسميات التالية:

1- أخصائي سياسات صحية.

– ماجستير / بكالوريوس ” سياسات صحية، صحة عامة ” .

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- أخصائي اقتصاديات الصحة.

– ماجستير / بكالوريوس ” اقتصاديات الصحة ” .

– خبرة لا تقل عن سنة.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وناشد المجلس الصحي الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي هنا، وذلك في موعد أقصاه 1439/12/26هـ الموافق 2018/9/6م.