غدا.. إجازة رسمية للمعلمين المشاركين بالمنتدى الدولي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجه بإجازة رسمية يوم غد الخميس للمعلمين والمعلمات.
وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وزير التعليم يوجه بإجازة رسمية يوم غدٍ الخميس، للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في المنتدى الدولي للمعلمين ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 2 ساعتين
😍😍😍😍
مازن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اربعة اشهر اجازة ماشاء الله غير الاجازات المتقطعة وسط العام الدراسي.