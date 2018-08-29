غدا.. إجازة رسمية للمعلمين المشاركين بالمنتدى الدولي

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجه بإجازة رسمية يوم غد الخميس للمعلمين والمعلمات.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وزير التعليم يوجه بإجازة رسمية يوم غدٍ الخميس، للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في المنتدى الدولي للمعلمين ” .