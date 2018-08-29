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غدا.. إجازة رسمية للمعلمين المشاركين بالمنتدى الدولي

غدا.. إجازة رسمية للمعلمين المشاركين بالمنتدى الدولي
نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجه بإجازة رسمية يوم غد الخميس للمعلمين والمعلمات.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وزير التعليم يوجه بإجازة رسمية يوم غدٍ الخميس، للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في المنتدى الدولي للمعلمين ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 2 ساعتين

😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اربعة اشهر اجازة ماشاء الله غير الاجازات المتقطعة وسط العام الدراسي.

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