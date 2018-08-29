” التعليم ” تحذر المدارس من إلزام طلابها بشراء الزي من محلات محددة

نايف السالم(صدى):

شدد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، على التزام المدارس الأهلية والأجنبية بضوابط الرسوم الدراسية المتضمنة، وعدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي أو الكتب الدراسية؛ وذلك منعًا للاحتكارولتكون متاحة بأسعار مناسبة.

وجاء ذلك على خلفية قيام عدد من المدارس الأهلية إلزام الأهالي بشراء الزي من محل واحد، وبأسعار تصل إلى 400 ريال للزي المدرسي الواحد، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

يُذكر أن الوزارة أشارت إلى أنها ستتابع بحزم جميع الشكاوى التي ستردها بخصوص هذا الشأن على الرقم الموحد للبلاغات ” 19996 ” .