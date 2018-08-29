امرأة تذبح زوجها وتؤكد: ” لو عاد للحياة لقتلته أكثر من مرة “

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة الزاوية الحمراء بمصر، واقعة بشعة من نوعها، حيث قامت امرأة بذبح زوجها، وذلك بعد مشاجرة عنيفة بينهما، حول نفقات المنزل.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت الزوجة تعمل مساعدة عمال في مخبز آلي، وكانت دائمة الشجار مع زوجها الذي يعمل كسائق، وذلك بسبب رفضه الإنفاق على المنزل وعدم توفير النفقات اللازمة، فدائمًا ما اعتاد الجيران على سماع صوت المشاجرات العالية بين الزوجين.

ولكن في تلك المرة، نشبت مشاجرة حامية بينهما، بدأت بمشادة كلامية، لتنتهي بذبح الزوجة لزوجها مستخدمة سكين المطبخ، حيث طعنت زوجها طعنة نافذة في الصدر والبطن، ليلقى حتفه.

وعليه، نقل الجيران الزوج المذبوح إلى المستشفى، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، وتم إبلاغ المستشفى عن الواقعة، ومن خلال التحريان، تمكن رجال البحث الجنائي من ضبط الزوجة.

ومن جانبها، اعترفت الزوجة القاتلة بالواقعة، مرجعة الأسباب في ذلك إلى عدم إنفاق زوجها على المنزل، قائلة: ” لو عاد للحياة من جديد لقتلته أكثر من مرة ” .