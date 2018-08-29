بالفيديو والصور.. 30 شابة سعودية يخوضون تجربة استثنائية بممارسة ” التطعيس “

علي القحطاني (صدى):

خاضت 30 شابة سعودية تجربة استثنائية مع السهول الرملية والطرق الوعرة؛ وذلك بعد أن أعلن فريق ” المغامرين ” عن الترحيب بانضمام الشابات عاشقات رحلات المغامرة والاستكشاف إليهم، وتعليمهن رياضة الدفع الرباعي والتعامل مع الطرق الوعرة.

حيث يقوم الفريق بالعديد من الاستعراضات بسيارات ذات الدفع الرباعي، إلا أن تجربة القيادة على الكثبان الرملية وفي المرتفعات، تستدعي مشورة المختصين، فالقيادة على الرمال تستدعي بعض التدابير الاحترازية.

وعن هذه المغامرة، روت ” بدور ” قصتها مع الاستمتاع برحلات التدريب مع الكثبان الرملية قائلة: ” رياضة المغامرة شغف وعشق لي أفرغ عبرها طاقاتي، وتلقيت دروس في قيادة السيارة وسط الصحراء والتحكم في السيارات الجيب، مما يمنح معنى جديدًا بامتياز لهذه الرياضة الصحراوية ” .

ومن جانبه قال قائد الفريق عبد الله النفيسي، أن فريقه احتاج سنوات ليتمكن من إتقان قيادة سيارات الدفع الرباعي باحترافية على الكثبان الرملية؛ ليستمتعوا بعد ذلك بمغامرة شيقة على التلال الصحراوية.