هيئة الإذاعة والتليفزيون: مستعدون لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد(صدى):

أكدت هيئة الإذاعة والتليفزيون، اليوم الأربعاء، على استعدادها لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأفضل جودة؛ حيث جاء ذلك تعليقًا على تصريحات رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” كلام أبو ناصر على متمة. قنواتنا الرياضية وبالتعاون مع هيئة الرياضة، ودعمها، على أتم الاستعداد لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجودة التى يستحقها المشاهد السعودي … عسى STC توحي! “