بعد هجومها عليه.. رجل يسجل قضية ضد كلاب ضالة

خالد الظفيري(صدى):

سجل رجل سوداني بالكويت، قضية ضد كلاب مفترسة هجمت عليه، حيث تم تصنيف القضية بأنها إصابة بالخطأ وتم إخطار الجهات المختصة للتعامل مع الكلاب الضالة.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الرجل هو راعي أغنام سوداني، وكان يقوم بعمله وعمد لإطعام عدد من القطط الشاردة، لكنه فوجئ بكلاب ضالة ومفترسة تهاجمه، حيث تمكن أحدهم من عضه.

وقصد الرجل المستتشفى وحصل على تقرير طبي، وقصد مخفر الأمن وروى واقعة التهجم عليه من قبل الكلاب الضالة، سجّل الأمنيون قضية إصابة بالخطأ وخاطبوا الجهات المختصة؛ للتعامل مع الكلاب الضالة واصطيادها؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.