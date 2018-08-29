جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المرحلة الثامنة للمشاريع البحثية السنوية

نجران(صدى):

تبدأ جامعة نجران ممثلة بعمادة البحث العلمي, في استقبال طلبات التقدم بمقترحات المشاريع البحثية السنوية للمرحلة الثامنة للعام الجامعي 1439 /1440هـ،من يوم الخميس الموافق 29 /12 /1439هـ ويستمر حتى 30 /01 1440هـ .

وحددت الجامعة عدة ضوابط وشروط لاستقبال المشاريع البحثية يمكن للراغبين في التقدم الإطلاع عليه عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأكد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور صالح الصيعري، أن تعبئة حقول الاستمارة كاملة بالطريقة الصحيحة مطلب رئيسي للنظر في الطلب، كما يعد النشر في مجلات مفهرسة ضمن قوائم ” ISI ” شرط أساسي لتخصصات العلوم الأساسية والهندسية والطبية والأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية، فيما يشترط في مجالات العلوم الإنسانية والشرعية أن تكون المجلة العلمية صادرة عن مؤسسة تعليمية أو جمعية علمية متخصصة أو مركز أبحاث أكاديمي متخصص، وأن يكون مجلس تحرير المجلة من المتخصصين من جنسيات مختلفة إلى جانب أن يكون للمجلة رقماً معياريا دوليا ” ورقيا أو إلكترونيا ” ،و أن تكون محكمة ومفهرسة ضمن مجموعة من قواعد وبيانات المؤسسات العلمية المعترف بها، وتصدر بصفة دورية بأعداد متصلة غير متقطعة.